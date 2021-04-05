المشهد اليمني الأول

دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة مأرب اليوم ، مشروع تحديث بيانات اللجان المجتمعية والمستفيدين من الفقراء والمساكين للعام 2021م.

وفي التدشين بحضور عدد من وكلاء محافظة مأرب ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية، أشار رئيس الهيـئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان إلى أهمية مشروع تحديث بيانات اللجان المجتمعية وتصحيح قاعدة بيانات الفقراء والمساكين من أجل تصل الزكاة إلى المستحقين لها شرعاً واستبعاد من لا ينطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة في عموم محافظات الجمهورية.

وشدد أبو نشطان على أهمية قيام لجان التحقق بمسؤولية تنفيذ المشروع بكل أمانة وإخلاص والتحري في عملية التسجيل للحالات الأشد فقراً ومن تنطبق عليهم شروط الزكاة دون مجاملة أو محسوبية من أجل تجسيد عظمة ورحمة الإسلام.

وأكد حرص هيئة الزكاة أن تكون لمحافظة مأرب خصوصية في مختلف مصارف الزكاة لما تمر به من ظروف صعبة وأوضاع خاصة من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، مباركاً الانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في محافظة مأرب العزة والشموخ من أجل الحرية والاستقلال.

من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى محمد علي طعيمان بتوجيهات قائد الثورة والقيادة السياسية وجهود قيادة هيئة الزكاة ودورهم العظيم في إحياء الركن الثالث من أركان الإسلام الذي كان قد اختفى خلال الأنظمة السابقة ولم يكن له أثر على الواقع سوى اسمه.

وأكد طعيمان أن الاهتمام بالزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية سيحل مشاكل كثيرة في المجتمع اليمني وستعود لليمن بالخير والبركة والاستغناء عن المنظمات الدولية وغيرها، لافتا إلى أهمية مشروع تحديث البيانات في التخفيف من معاناة الفقراء والمساكين خصوصا في ظل الظروف التي يعيشها أبناء الشعب اليمني.

بدوره ثمن وكيل أول محافظة مأرب محمد علوان ما تقوم به هيئة الزكاة من إنجازات ومشاريع عملاقة يلمسها المواطن وكل مستحقي الزكاة رغم حداثة نشأتها والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

وأكد الوكيل علوان حرص قيادة المحافظة على مساندة جهود الهيئة العامة للزكاة واللجان المجتمعية لإنجاح مشروع تحديث بيانات اللجان والفقراء ومختلف المشاريع من أجل إيصال الزكاة إلى مستحقيها الفعليين وصرفها في مصارفها الشرعية.

فيما أكد مدير مكتب هيئة الزكاة بمحافظة مأرب صالح السقاف العمل بكل إخلاص مع لجان التحقق لتصحيح البيانات سواء الخاصة باللجان المجتمعية أو قاعدة بيانات الفقراء والمساكين في مختلف مديريات المحافظة وفقاً للمواصفات الشرعية .

وأشار السقاف إلى ضرورة تكاتف الجميع في مساندة فروع هيئة الزكاة لإنجاح المشروع كون الفقراء والمساكين مسؤولية الجميع أمام الله.

تخلل التدشين بحضور مساعد وكيل هيئة الزكاة لقطاع التوعية والتأهيل علي الظرافي ومدير الشراكة المجتمعية بديوان الهيئة حفظ الله زايد ، ومدراء فروع الزكاة بمديريات محافظة مأرب وعدد من المعنيين، فلاش وثائقي استعرض إنجازات ومشاريع الهيئة العامة للزكاة في المصارف الثمانية خلال عامين من إنشائها.