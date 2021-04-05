المشهد اليمني الأول

دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصار الحزب الجمهوري إلى مقاطعة الشركات التي أدانت قانون الانتخابات الجديد في ولاية جورجيا، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.

وفي 25 آذار الماضي كان حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، قد وقّع على قانون جديد خاص بالانتخابات في الولاية بدعمٍ من المشرعين الجمهوريين.

ويحدد القانون إجراءات جديدة خاصة بالتصويت، ستمنح مسؤولي الولاية تأثيراً غير مسبوق على جميع أنواع القرارات الانتخابية. ويتهمه معارضوه، ولا سيما الديموقراطيون، أنّ القانون الجديد “يستهدف أساساً الناخبين من أصول إفريقية” حسب قولهم، لتقييد حريتهم في التصويت، وأنهم صوتوا بأغلبيتهم للرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ونقلت القناة التلفزيونية ” فوكس نيوز” عن ترامب قوله “لا تعيدوا شراء منتجاتهم حتى يلين موقفهم”. وأضاف الرئيس السابق أن الديمقراطيين أنفسهم “لعبوا لعبة قذرة” بمقاطعة الشركات التي تعارض مبادراتهم.

ووفقاً للقناة أعلن بعض الجمهوريين في ولاية جورجيا أنهم سيزيلون منتجات “Coca-Cola” من مكاتبهم.

ودعا ترامب دوري البيسبول الرئيسي إلى مقاطعة دوري البيسبول بعد إعلان الأخير عدم إقامة (مسابقة نجوم أتلانتا) الصيف المقبل، احتجاجاً على قانون جديد للتصويت أقرته ولاية جورجيا. كما دعا إلى مقاطعة شركة كوكا كولا، وشركة دلتا إيرلاينز، وعدداً من المؤسسات الأخرى التي عارضت القانون الانتخابي الجديد في جورجيا.

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