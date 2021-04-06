المشهد اليمني الأول

طالب عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، دول العدوان بإجراء تبادل شامل للأسرى، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وكتب محمد علي الحوثي في تغريدة عبر تويتر، : “مع قدوم شهر رمضان المبارك نطالب بالتبادل الكامل للأسرى”.

وأضاف: “نحمل دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير”.

وتابع: “هذا ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين”.

وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي إلى أنه يجب النظر للجميع بتساو في الحل.