المشهد اليمني الأول

نظم صندوق مكافحة السرطان بصنعاء اليوم حفل اختتام البرنامج التدريبي لمشرفي الصحة المدرسية حول أسس التوعية بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها.

استهدف البرنامج الذي نفذه الصندوق بالتعاون مع الصحة المدرسية بمكتب التربية بأمانة العاصمة واستمر سبعة أشهر 360 من مشرفي الصحة بمدارس الأمانة من خلال تعريفهم بأمراض السرطان وأنواع الأروام وأعراض الإصابة خاصة الثدي والرحم وأسبابه ومراحل نموه وأهمية الكشف المبكر عنه ونصائح الوقاية من المرض ونشر الوعي الصحي لدى المجتمع بمخاطره.

وفي الختام الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم شرف أشار وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور نجيب القباطي إلى أهمية تعزيز الشراكة بين وزارتي الصحة التربية فيما يخص الصحة المدرسية والتوعية بمخاطر الأمراض والأوبئة على المجتمع خاصة مرضى السرطان.

وأشاد بجهود صندوق مكافحة السرطان في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه.. مؤكداً أهمية الدورات التثقيفية لرفع الوعي لدى الطلاب والطالبات وتعزيز عوامل الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها. وحث الوكيل القباطي المشاركين على نقل رسائل التوعية الصحية إلى المجتمع ونشرها بين التربويين والطلاب في المدارس.

من جانبه استعرض رئيس صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني أهداف وبرنامج التدريب الذي استهدف مشرفي ومشرفات الصحة المدرسية بمدارس أمانة العاصمة وأهميته في التعريف بالسرطان وطرق الوقاية منه. وتطرق إلى المفاهيم الخاطئة لدى كثير من الناس حول مرض السرطان وتجاهل الكثير بضرورة الكشف المبكر للمرض ما يتسبب بمشاكل كبيرة وتفاقم الحالة لدى المريض.. مؤكدا أن مرض السرطان يمكن علاجه في حالة تم الكشف المبكر عنه.

وتطرق إلى مسؤولية الفرد والمجتمع في تعزيز الوعي الصحي بالأمراض والأوبئة بما فيها السرطان للحد من انتشاره ودعم جهود الصندوق في مكافحة السرطان في تعزيز الوقاية المجتمعية والكشف المبكر.

من جانبهما ثمن مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة زياد الرفيق ونائب مدير الصحة المدرسية بالمكتب عادل البرطي مبادرة صندوق مكافحة السرطان في تنفيذ البرامج التدريبية الهادفة الى رفع مستوى التوعية الصحية في أوساط الكوادر التربوية والطلاب في المدارس مؤكدين الحرص على تدريب وتأهيل المشرفين الصحيين بمدارس الأمانة وتعزيز الوعي لديهم حول مرض السرطان وطرق الوقاية.

وفي الختام تم تكريم فريق العمل والمشاركين في البرنامج. حضر الاختتام مدير الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم عبدالله جولة وعدد من المعنيين بالوزارة وصندوق مكافحة السرطان.