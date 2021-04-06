المشهد اليمني الأول

جدد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، التأكيد على الجهوزية لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى إذا كان الطرف الآخر جاهزًا.

وفي تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء، قال المرتضى: “سبق وأعلنا مراراً جهوزيتنا الكاملة لإجراء عملية تبادل شاملة وكاملة لجميع الأسرى”.

وأضاف: “واليوم نؤكد أننا لا زلنا جاهزين لذلك إذا كان الطرف الآخر جاهزاً، وخصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك”.

في السياق ذاته، طالب عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، في وقت سابق اليوم، بالتبادل الكامل للأسرى، محملاً دول العدوان وحلفائه والأمم المتحدة مسؤولية أي تأخير.

وأكد الحوثي أن ملف الأسرى “ملف إنساني لا يجب أن يخضع لاختيار قوائم محددة أو المطالبة بأقارب كبار المرتزقة على حساب الآخرين”، مشدداً بقوله: “يجب النظر للجميع بتساوي في الحل”.