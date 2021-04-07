المشهد اليمني الأول

اكد ‏محلل صهيوني ان إسرائيل موجودة بشكل فعلي في باب المندب وان التواجد هناك لقتال اليمنيين..

واشار محلل صهيوني في حديثه لقناة الجزيرة الى وجود عسكري فعلي للكيان الصهيوني في مضيق باب المندب وان ذلك التواجد هو للقتال في اليمن في اشارة الى الصف الوطني الذي يتصدى لتحالف العدوان منذ ست سنوات.

واوضح ان تواجد اسرائيل بواسطة بوارج صاروخية في مضيق باب المندب.

اما بالنسبة لمضيق هرمز فاوضح المحلل الصهيوني ان تواجد إسرائيل في مياه الخليج ومضيق هرمز فهو بدون قوات وانما في مجال الاستخبارات والتجسس. .. الخ.

واشار الى ان انتشار القوات الاسرائيلية في تلك المضايق ياتي بشكل سري للغاية وانه لم يكشف عن تفاصيله بعد.