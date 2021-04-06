شاهد.. تدمير طقم محمل بمرتزقة الجيش السعودي في نجران

51

المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي مشاهد تدمير طقم محمل بمرتزقة الجيش السعودي ومصرع وجرح من على متنه.

مشاهد تدمير طقم

 

مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب