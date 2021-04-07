المشهد اليمني الأول

قال عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي عندما تراجع أمين عام الأمم بان كي مون عن إدراج السعوديةفي القائمة السوداء

بمبرر الضغوط المالية السعودية عليه دعونا أطفال اليمن إلى دعم الأمم المتحدة بقيمة جعالتهم واستجاب الطلاب وقال محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر إذا كان تاخير وصول الخبراء زيادة التأمين فتعلنها الامم لندعو مجددا نساء اليمن للتبرع.

وأضاف محمد الحوثي: قبل وقوع كارثة آخر مبرر لعدم وصول الخبراء إلى صافر أن الأمم المتحدة قالت ستحتاج مليون دولار زيادة في التأمين إذا لم يتم استقبالهم في نقطة معينة بعرض البحر زيادة في التأمين إذا اضطرت إلى إدخال السفينة التي تحمل الخبراء إلى الميناء.

عندما تراجع أمين عام الأمم بان كي مون

عن إدراج السعوديةفي القائمة السوداءبمبرر الضغوط الماليةالسعودية عليه دعونا أطفال اليمن إلى دعم الأمم المتحدة بقيمة جعالتهم واستجاب الطلاب

والان إذا كان تاخير وصول الخبراء زيادةالتأمين فتعلنهاالامم لندعو مجددا نساءاليمن للتبرع قبل وقوع كارثة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 6, 2021