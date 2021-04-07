المشهد اليمني الأول

الجمهور الرياضي على موعد مساء اليو مع مواجهات نارية مثيرة في ربع نهائي ابطال اوروبا حيث سيجمع ملعب الدراجاو( التنين). وهو ملعب كرة قدم يقع في مدينة بورتو البرتغالية.

يتسع الملعب لاكثر من 50,000 متفرج بورتو – البرتغالي وتشيلسي الانجليزي ويحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني في منافسات دوري ابطال اوروبا. ويلتقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ملعب “آليانز أرينا” في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال اوروبا.

وسبق وتواجه الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، والذي توج به بايرن ميونخ.

ويغيب عن بايرن ميونخ عدة نجوم بسبب الإصابات العضلية وفيروس كورونا، مثل روبرت ليفاندوفسكي، جنابري، توليسو، كوستا. ويفقد باريس سان جيرمان كلاً من ماركو فيراتي، وباريديس (للإيقاف)، وبيرنات، وفلورينزي، وإيكاردي وكورزوا.

وفي لقاء اخر بين بايرن ميونيخ – الالماني مع باريس سان جيرمان الفرني