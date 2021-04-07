المشهد اليمني الأول

واصل المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول، تحقيق الأرقام القياسية مع فريقه الإنجليزي، رغم الهزيمة أمام ريال مدريد 1-3 الثلاثاء، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في شباك الفريق الإسباني، وبات خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، بعد كل من روجر هانت، وروبي فاولر، وجبريل سيسيه، وستيفين جيرارد. وأشار حساب بطولة دوري أبطال أوروبا على “تويتر” إلى أن صلاح وصل لهدفه رقم 27 في المسابقة القارية.

وأوضحت الشبكة أنه منذ ظهور صلاح الأول مع “الريدز”، يتقدمه فقط كل من كريستيانو رونالدو (140 هدفا)، وليونيل ميسي (156 هدفا)، وروبرت ليفاندوفسكي (177 هدفا)، الذين سجلوا أهدافا أكثر في مختلف المسابقات مع أندية ضمن الدوريات الخمس الكبرى.