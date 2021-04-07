المشهد اليمني الأول

تعرضت سفينة شحن ايرانية لهجوم في البحر الأحمر أمس الثلاثاء.

اكدت الخارجية الإيرانية تعرض السفينة التجارية الإيرانية سافيز إلى انفجار في البحر الاحمر.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب عن تعرض السفينة التجارية الايرانية سافيز لاضرار ضئيلة في البحر الأحمر وقبالة سواحل جيبوتي.

واوضح خطيب زادة في رده على أسئلة الصحافيين اليوم الأربعاء، أن السفينة تضررت بالانفجار ويجري التحقق من مصدره وطبيعته.

واشار الى أن السفينة التجارية سافيز متوقفة في البحر الأحمر وخليج عدن وفقا للتنسيق الذي جرى مع هيئة الملاحة الدولية وأن مهمتها هي توفير الأمن للملاحة البحرية والتصدي لقراصنة البحر، وهي بمثابة محطة دعم فني وتقديم خدمات لايران، وقد تم تقديم معلومات بشأنها لهيئة الملاحة الدولية.

وأكد خطيب زادة الى أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، الا أن التحقيق متواصل حول أسباب وقوع الانفجار ومصدره، وان أية خطوة تقدم عليها ايران في هذا الاطار ستكون عبر المنظمات الدولية.

من جانبها قالت وكالة “تسنيم” بأن الاعتداء على السفينة الإيرانية تم بألغام بحرية ألصقت على هيكلها.

وأوضحت ان سفينة “سافيز” من السفن المستقرة في البحر الأحمر لمرافقة السفن الإيرانية التجارية.

وادعى مسؤولون أمريكيون أن ​الولايات المتحدة الأمريكية​ “لم تشن هجوما على ​سفينة​ إيرانية في ​البحر الأحمر​”.

وزعمت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون انه “لا معلومات لدينا بشأن حاثة السفينة سافيز ولا علاقة لقواتنا بها”.

وكانت سفينة ” ايران ساويز” تتولى مهمة اسناد قوات الكوماندوز الإيرانية العاملة في حماية السفن التجارية الايرانية خلال السنوات القليلة الماضية.

صحيفة امريكية تؤكد من” وراء الهجوم

ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي قوله، إن “إسرائيل” أخطرت الولايات المتحدة أنها من هاجمت السفينة الإيرانية “سافيز”.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “إسرائيل” أخطرت الولايات المتحدة بأن قواتها قصفت السفينة الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر، حوالي الساعة (7:30 صباحا التوقيت المحلي)”.

وكانت السفينة ذاتُها قد قامت خلال السنوات الماضية بمهمة الدعم لمرافقة السفن التجارية.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن أمريكا لم تهاجم السفينة التي أعلنت وسائل إعلام تعرضها لهجوم الثلاثاء، بحسب “رويترز”.

موقف إيران من الحادثة

قال مصدر دولي، من المؤكد إن ايران سترد حال ثبُت أن السفينة الايرانية سافيز تعرضت لهجوم.

واشار المصدر الى أن الخبراء يبحثون حاليا اسباب الانفجار الذي تعرضت له السفينة سافيز.

وكان اكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري بان هذه القوة لن تتوانى لحظة في مسار تعزيز قدراتها، وان رجالها جاهزون للدفاع الشامل عن الثورة الاسلامية في اي نقطة من الكرة الارضية.

واعتبر الروح الاستكبارية والمتغطرسة للمسؤولين الاميركيين بانها اساس عدائهم للثورة الاسلامية وقال: ان امننا واستقرارنا ونمونا الاقتصادي والعلمي وعزتنا الدولية لا تروق للاميركيين ولن ننسى ابدا عملهم الاجرامي واللئيم في اغتيال قائدنا العزيز (قاسم سليماني) وعالمنا النبيل (محسن فخري زادة).