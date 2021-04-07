المشهد اليمني الأول

أكدت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ديبي دينجيل إن إنهاء الحرب في اليمن لا يكفي إذا استمر الحصار.

ووفق مقال في الواشنطن بوست للكاتبة (كاتي إدموندسون) نشرته الثلاثاء بفإن النائبة الامريكية عن ولاية ميشيغان قد اشارت في رسالة وجهتها للإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الحالي بايدن “إن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن وحده لا يكفي إذا سمحنا باستمرار الحصار”.

وأضافت “بإن هذا الحصار يسبب معاناة هائلة ومجاعة بين الأطفال والعائلات اليمنية، ويجب رفعه الآن.”