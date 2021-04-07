المشهد اليمني الأول

تستمر الإنشقاقات من صفوف مرتزقة العدوان على مستوي جميع الجبهات في الداخل والخارج، والتحاقهم بركاب صنعاء. اخرها وانشقاق اليوم.

وأعلن في صنعاء الأربعاء عن عودة 13 من المغرر بهم من جبهات الحدود بينهم قياديين كبار. حيث استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء 13 من المغرر على رأسهم العقيد طه سرحان الحطابي نائب عمليات ما يسمى اللواء3عاصفة في الحدود والنقيب إبراهيم المنصوب مسئول الشئون الادارية باللواء.

وخلال الاستقبال أوضح العائدون أن قوافل من المغرر بهم ستستمر في العودة إلى الصف الوطني بعد أن تبين لهم مخططات وأهداف المحتلين والعملاء. وأكدوا أن المسؤولية تستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً والتحرك إلى الجبهات لمواجهة الغزاة وأدواتهم لتخليص الوطن من دنسهم ومخططاتهم التدميرية. وعبر العائدون عن تقديرهم لما لمسوه من حسن تعامل من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية.