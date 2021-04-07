المشهد اليمني الأول

أكد مدير المركز الوطني للأورام السرطانية عبدالله ثوابة اليوم الأربعاء، أن إغلاق مطار صنعاء أثر على حالة الأطفال الأربعة إضافة لآلاف مرضى السرطان الذين منعوا من دخول الأجهزة العلاجية أو السفر للعلاج في الخارج.

وأوضح ثوابة للمسيرة أن الأطفال الأربعة تحولت حالتهم من الجفاف الجلدي إلى أورام سرطانية، وأن حالتهم تفاقمت مع استمرار العدوان والحصار.

وقال إن الأطفال الأربعة بحاجة إلى جراحة دقيقة جدا لكن هذه العملية لا يمكن القيام بها في اليمن نتيجة الحصار وإغلاق مطار صنعاء.

وأضاف أن عدد مرضى السرطان ارتفع من 4500 سنويا عام 2015 إلى 6500 بنسبة أكثر من 30% سنويا وهذا الارتفاع غير طبيعي.

ولفت إلى أن استهداف المدن الآهلة بالسكان بالقصف والمواد الموجودة داخل الصواريخ التي استخدمها تحالف العدوان من أسباب ارتفاع عدد مرضى السـرطان في اليمن خلال الفترة الماضية.