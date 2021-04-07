المشهد اليمني الأول

شب حريق هائل مساء اليوم الأربعاء، في مستودعات تابعة لمنظمة أممية في محافظة عدن. وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية أن الحـريق ألتهم الكثير من الهناجر المخصصة لتخزين المساعدات الاغاثية التابعة منظمة الغذاء العالمي، في حي كابوتا على الطريق العام الواصل بين المنصورة والبريقة.

وأضافت المصادر ان أعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف قبل أن تهرع سيارات الإطفاء إلى مكان الحـريق. وأوضحت أن أسباب الحريق لم تعرف بعد، وسط شكوك بأن يكون الحـريق مفتعل بهدف التغطية على عملية فساد كبيرة تمارسها المنظمات الدولية في جانب المساعدات الاغاثية.