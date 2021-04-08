المشهد اليمني الأول

قدّمت حرائر مأرب الأربعاء، قافلة مالية بمبلغ اثنين مليون و232 ألف ريال دعماً للجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات مأرب.

وخلال تقدّيم القافلة أشارت حرائر مأرب إلى أن القـافلة تأتي مساهمة من نساء المحافظة، للتأكيد على استمرار مواجهة العدوان وتدشيناً للعام السابع من الصمود.

وأكدت المشاركات أن القـافلة سيتبعها قوافل أخرى حتى تحقيق النصر، مشيدات بالانتصارات التي يحققها المرابطين في جبهات الصمود وإنجازات القوة الصاروخية.

واعتبرت نساء مأرب أن رفد الجبهات بالمال والغذاء والمال، أقل ما يمكن لمن يقدّمون أرواحهم ودمائهم رخيصة في الدفاع عن الوطن.