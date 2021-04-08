المشهد اليمني الأول

قالت منظمة ‘سام’ للحقوق والحريات إن السعودية تعتقل مئات اليمنيين في سجون غير قانونية داخل أراضيها، وفي الأراضي اليمنية. وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن فريقها الميداني رصد فئات مختلفة تم اعتقالها تعسفا وإخفاؤها قسرا، كما تعرض بعضها للتعذيب، مشيرة إلى وفاة بعض المعتقلين جراء التعذيب، كضابط خفر السواحل اليمنية (إبراهيم الشمساني).

وذكرت المنظمة ثمانية سجون ومعتقلات تديرها السعودية، في حضرموت والمهرة والحد الجنوبي، وداخل الأراضي السعودية، داعية المملكة إلى التوقف الفوري عن ممارساتها المنتهكة للحقوق الأساسية والقوانين الدولية بحق اليمنيين، وإطلاق كافة المعتقلين.

كما دعت منظمة سام فريق الخبراء البارزين لإدراج ملف المعتقلين اليمنيين في السجون السعودية ضمن تقريره السنوي. وأكدت المنظمة أنه لا يوجد عدد دقيق للمعتقلين أو المخفيين قسرا في هذه السجون، لعدم وجود سجلات يمكن الرجوع إليها.

وقال رئيس منظمة سام، توفيق الحميدي: “إن التقرير الجديد ذو صيغة حقوقية يعبّر عن أوجع وألم أهالي المعتقلين، الذين لا يعرف بعضهم مصير ذويهم”. وتحدث عن أهمية التقرير، كونه يسلط الضوء على زاوية مهملة لم تعطَ حقها من التوثيق، والحديث الإعلامي.

كما طالب السعودية أن تتعاطي بإيجابية، وتتحرك سريعاً بالاطلاع على ملف المعتقلين، ومنحهم كافة حقوقهم القانونية، بما فيها التعويض العادل. وأشار إلى أنه “لا يمكن أن نعفي المسؤولين اليمنيين، وصمتهم المعيب وغير اللائق في الدفاع عن مواطنيهم.