المشهد اليمني الأول

اعلن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي دعمه لمطالب اعضاء الكونغرس الديمقراطيين الرفع الفوري للحصار عن اليمن.

وقال بيرني ساندرز في تغريدة له على تويتر “أضم صوتي إلى مطالب الديمقراطيين في الكونغرس من إدارة بايدن للضغط لإنهاء الحصار السعودي عن اليمن .. بحسب وصفه.

واوضح بيرني ان الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووجوب دخول المساعدات للبلاد التي باتت في امس الحاجة اليها الان.

وارسل أكثر من 70 عضوا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين رسالة إلى الرئٔيس جو بايدن تدعو البيت الأبيض للضغط على السعودية إنهاء الحصار عن اليمن الذي أدى إلى نقص الغذاء والوقود وانحدار البلاد الى حافة المجاعة.

وتأتي الرسالة بعد تحقيق لشبكة CNN حول تأثير الحصار على الأرض في اليمن.

وكشف التحقيق أن السفن الحربية السعودية تمنع جميع ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه (المجلس السياسي بصنعاء) بما في ذلك 14 سفينة حصلت على موافقة آلية التخليص التابعة للأمم المتحدة على الرصيف.

واكد التقرير الذي نشرته شبكة السي ان ان الاربعاء ان أربع ناقلات نفط حصلت على إذن نادر بالرسو بين 31 مارس و 8 أبريل الا ان المؤشرات تظهر استمرار منع المملكة العربية السعودية للسفن العشر الأخرى بالرسو.

الرسالة، التي وقعها ديمقراطيون بارزون مثل رئيس المخابرات بمجلس النواب آدم شيف من كاليفورنيا، ورئيس القضاء جيري نادلر من نيويورك والعديد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، تدعو بايدن على وجه التحديد إلى “الضغط علنًا” على النظام السعودي لإنهاء الحصار.

وقالوا في الرسالة “يجب أن يشمل ذلك ضمان دخول الواردات الإنسانية والتجارية إلى اليمن بحرية ؛ وإسناد الإشراف الأمني ​​إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن ؛ والسماح الكامل للرحلات الجوية داخل وخارج مطار صنعاء، وفتح حركة المرور المدنية بشكل دائم