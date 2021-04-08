المشهد اليمني الأول
اعلن السناتور الأمريكي بيرني ساندرز رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي دعمه لمطالب اعضاء الكونغرس الديمقراطيين الرفع الفوري للحصار عن اليمن.
وقال بيرني ساندرز في تغريدة له على تويتر “أضم صوتي إلى مطالب الديمقراطيين في الكونغرس من إدارة بايدن للضغط لإنهاء الحصار السعودي عن اليمن .. بحسب وصفه.
واوضح بيرني ان الحرب السعودية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووجوب دخول المساعدات للبلاد التي باتت في امس الحاجة اليها الان.
وارسل أكثر من 70 عضوا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين رسالة إلى الرئٔيس جو بايدن تدعو البيت الأبيض للضغط على السعودية إنهاء الحصار عن اليمن الذي أدى إلى نقص الغذاء والوقود وانحدار البلاد الى حافة المجاعة.
وتأتي الرسالة بعد تحقيق لشبكة CNN حول تأثير الحصار على الأرض في اليمن.
وكشف التحقيق أن السفن الحربية السعودية تمنع جميع ناقلات النفط من الرسو في ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه (المجلس السياسي بصنعاء) بما في ذلك 14 سفينة حصلت على موافقة آلية التخليص التابعة للأمم المتحدة على الرصيف.
واكد التقرير الذي نشرته شبكة السي ان ان الاربعاء ان أربع ناقلات نفط حصلت على إذن نادر بالرسو بين 31 مارس و 8 أبريل الا ان المؤشرات تظهر استمرار منع المملكة العربية السعودية للسفن العشر الأخرى بالرسو.
الرسالة، التي وقعها ديمقراطيون بارزون مثل رئيس المخابرات بمجلس النواب آدم شيف من كاليفورنيا، ورئيس القضاء جيري نادلر من نيويورك والعديد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، تدعو بايدن على وجه التحديد إلى “الضغط علنًا” على النظام السعودي لإنهاء الحصار.
وقالوا في الرسالة “يجب أن يشمل ذلك ضمان دخول الواردات الإنسانية والتجارية إلى اليمن بحرية ؛ وإسناد الإشراف الأمني إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن ؛ والسماح الكامل للرحلات الجوية داخل وخارج مطار صنعاء، وفتح حركة المرور المدنية بشكل دائم