المشهد اليمني الأول

شُيع بصنعاء اليوم الخميس ، جثمان فقيد الوطن اللواء سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي.

وخلال مراسم التشييع التي تقدّمها عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومحمد صالح النعيمي وعدد من الوزراء وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب، ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع اللواء عبدالله يحيى الحاكم، وقيادات أمنية وعسكرية وأقارب ومحبي الفقيد، عبر المشيعون عن الألم والحزن لرحيل اللواء سلطان زابن.

وأكدوا أن رحيله مثّل خسارة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بصورة خاصة واليمن بشكل عام .. مشيدين بمناقب الفقيد وإسهاماته، حيث كان قائداً أمنياً محنكاً عمل بكل عزيمة واخلاص على تعزيز الأمن والاستقرار وضبط الجريمة والحد منها.

وأشار عضو السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أن الفقيد اللواء سلطان زابن كان من خيرة كوادر الأجهزة الأمنية، أثبت جدارته وإخلاصه في المهام والمناصب التي أوكلت إليه.

ولفت إلى دور الفقيد زابن في محاربة الجريمة والتصدي لمؤامرات العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.

جرت مراسم التشييع للفقيد بعد الصلاة عليه في جامع الشعب، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة الجراف بمديرية شعوب.

شارك في التشييع وكلاء وزارة الداخلية ورؤساء المصالح وقادة وحدات ومدراء العموم بوزارة الداخلية وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين.