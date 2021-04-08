المشهد اليمني الأول

اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دخول أمريكا على خط أزمة سد النهضة سيزيد من التوتر بين مصر و السودان و اثيوبيا .

واكد في تغريده له على موقع “تويتر” ان هذا التدخل قد يؤدي إلى الانفجار وأعمال عسكرية بين الأطراف مشيرا الى ان هذه السياسة الأمريكية وضعت لخدمة أجندتها كما أشرنا إلى ذلك قبل عام.