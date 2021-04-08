المشهد اليمني الأول

وقع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره التركمنستاني رشيد ميريدوف على وثيقة التعاون في العاصمة الطاجيكية عشق آياد.

وبحث الوزيران مستجدات العلاقات بين البلدين والقضايا الاقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ووصف ظريف مستوى العلاقات بين إيران وتركمنستان بالايجابي، داعيا الى ضرورة رفع مستواه في كافة المجالات، وخاصة على صعيد التعاون في مجال البيئة سواء ما يتعلق ببحر قزوين أو سائر المجالات البيئية، وكذلك التعاون في مجال الترانزيت والمواصلات والمجالات الحديثة والتعاون في إطار منظمتي التعاون الاسلامية وايكو.

من جانبه شدد الوزير التركمنستاني على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا إلى المكاسب التي حققتها تركمنستان وإيران جراء التعاون بينهما داعيا الى ضرورة استتثمار الامكانيات المتاحة لتطوير العلاقات في كافة المجالات وعقد الاجتماع الدوري للجنة التعاون المشترك بين البلدين.