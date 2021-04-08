المشهد اليمني الأول

كشف رئيس هيئة أراضي الدولة القاضي عبد العزيز العنسي عن توجه الدولة لترتيب وتنظيم عمل الهيئة والسجل العقاري بما يساهم في الحد من العشوائية والاشكاليات التي تكدست على مدى الفترة الماضية.

وقال القاضي العنسي، اليوم الخميس للمسيرة إن “المواطن كان يعاني من تعقيد آلية التسجيل العقاري ولم يكن هناك نظام آلي في ظل الإجراءات اليدوية المتبعة وقواعد البيانات اليدوية”.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحويل السجل العقاري أو الخارطة العقارية إلى خارطة رقمية لتسهيل معرفة بينات العقارات، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن السجل العقاري الالكتروني يوم السبت القادم بإذن الله.

وبين القاضي العنسي أن السجل العقاري له أهمية كبيرة في تحديد وتثبيت الملكية للمالك الأصلي ولاستقرار التداول العقاري وتخفيف 80% من المنازعات المنظورة أمام المحاكم.

وأضاف “أنزلنا عدة أدلة إرشادية لاجراءات البيع والشراء تقي المواطن مغبة الخديعة في عملية البيع والشراء”، موضحًا أن لدى الهيئة مسارين الأول لمعالجة الماضي والآخر للمواكبة والتطوير والهيئة تعمل في الإطار الثاني.

وقال القاضي العنسي إن “رئيس المنظومة العدلية وجه المحاكم بإيلاء الهيئة العليا لأراضي وعقارات الدولة الأولوية لتسهيل إنجاز عملها”.

وذكر أن الهيئة تمكنت، خلال الضريبة العقارية فقط في العام الماضي، من رفد الخزينة العامة بما يزيد عن 4 مليارات وخمسمائة مليون ريال والهيئة خدمية والايرادات في الأساس توجه لصالح السلطات المحلية.