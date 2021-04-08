المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر قبلية في مأرب، مساء أمس الأربعاء، عن تلقي أوامر من غرفة عمليات تحالف العدوان في الرياض بسحب مدرعات “اوشكش” من جبهات ومعسكرات قوات المرتزقة في مأرب.

وأكد ت المصادر، بتوكيل المهمه الى رئيس هيئة اركان المشتركه المرتزق اللواء/صغير بن عزيز الذي اشرف بنفسه ميدانيا على سحب المدرعات “اوشكش”، مساء أمس بدءا من معسكر المغاوير ونقلها الى العبر.

وأفادت المصادر، أن المرتزق صغير بن عزيز قام بسجن عدد من ضباط وقيادات لواء الصقور بسبب محاولة تهربهم من تسليم المدرعات.

على ذات السياق شهدت جبهات مـأرب، خلال الساعات الماضيه، مصرع عدد من افراد وقيادات قوات المرتزقة في جبهة الخنجر بالجوف كان أبرزهم رئيس اركان المنطقة السابعة اللواء الحرملي.

صرعى جبهات مأرب:-

ـ اللواء المرتزقة /محمد مشلي الحرملي ـ رئيس اركان المنطقة السابعة

ـ المرتزق العقيد/عمار حميد

ـ المرتزق االمقدم/ هيثم يحيى القاضي

ـ المرتزق النقيب/ حيدر التومي

ـ المرتزق ملازم2/صفوان سعيد الفقيه

ـ المرتزق الملازم2/محمد لطف البستاني

ـ المرتزق /عبدالحميد علي ناجي شاهره

ـ المرتزق/ عماد عبدالله محمد حسن