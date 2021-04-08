المشهد اليمني الأول

أشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي إلى ان إيران وطاجيكستان والمنطقة كلها معرضة لتهديد الإرهاب، معتبرا جذور مثل هذه التهديدات بأنها تعود غالبا لتدخلات من خارج المنطقة.

وقال العميد حاتمي في تصريح للصحفيين في ختام الجولة الثانية من المحادثات التي جرت بينه وبين نظيره الطاجيكي في طهران اليوم الخميس: يسرنا أننا نستضيف في بداية العام الجاري (العام الإيراني بدا في 21 مارس) وزير الدفاع الطاجيكي والوفد المرافق له في طهران حيث أجرينا جولتين من المحادثات خلال الزيارة.

وأضاف: إنه خلال الأيام الثلاثة من الزيارة قام الوفد الطاجيكي بتفقد العديد من المنشآت والمراكز حسب طلبه وتم التوقيع على محضر المحادثات.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني أنه تم خلال المحادثات التي أجراها مع نظيره الطاجيكي وكذلك التي أجريت بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع الجانب الطاجيكي، بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية وقال: إنه تم إلقاء الضوء على ماضي التعاون بين البلدين وبالطبع المشاكل القائمة امام تطوير التعاون ولحسن الحظ توصلنا إلى تفاهمات جيدة لتطوير واستمرار التعاون.