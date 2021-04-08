المشهد اليمني الأول

سير عدد من الناشطين عبر مجموعات التواصل الاجتماعي واتساب اليوم بمحافظة صنعاء قافلة تواصل نت الثامنة دعما واسنادا للقوة الصاروخة والطيران المسير..

القافلة احتوت على مبلغ مالي مقدم من أعضاء مجموعات التواصل المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية..

وخلال تسيير القـافلة أكد القائمين عليها ان القافلة الثامنة تأتي امتدادا لعدد سبع قوافل سابقة مقدمة من اعضاء المجموعة كتعبير عن الوفاء والمساندة للمجاهدين من ابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مختلف الجبهات..

واعلن المشاركين في القـافلة استمرار دعم المجاهدين بكل مايلزم مضيا في تحقيق النصر ودحر قوى الغزو والأحتلال..

وأكد اعضاء مجموعات التواصل ان القـافلة تأتي تجسيدا للوعي المجتمعي ،خاصة من فئة الشباب بأهمية ان يكون لجميع افراد المجتمع اليمني دور في مواجهة العدوان والتصدي له..

الجدير بالذكر بأن المبادرة التي اتت مع بداية العدوان تعتبر السباقة من حيث الفكرة والاستمرارية، حيث قدمت خلال مايقارب الست سنوات ثمان قوافل دعم متنوعة.