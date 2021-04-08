المشهد اليمني الأول

نظّم أبناء مديرية معين بأمانة العاصمة اليوم، وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار وبذكرى يوم الصمود الوطني.

وعلى هامش الوقفة، سيَّرَ أبناء المديرية قافلة غذائية تقدّر بـ35 مليون ريال، دعماً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات.

وفي الوقفة بحضور مدير المديرية عبد الملك الرضي ومشايخ وعقال وأعيان مديرية معين، ثمن مشرف المديرية سامي شرف الدين صمود أبناء معين ودعمهم للجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء بصورة مستمرة.

وأوضح أن القافلة الثانية التي يقدّمها أبناء المديرية بذكرى يوم الصمود الوطني، يؤكد استمرارهم في البذل والعطاء حتى تحقيق النصر.

وألقيت كلمات، أكدت استمرار صمود وثبات أبناء المديرية في مواجهة العدوان ومرتزقته .. منددة بجرائم العدوان وأعمال القرصنة البحرية والحصار وحجز سفن المشتقات النفطية.

وأكدت الكلمات أن إمعان تحالف العدوان في ارتكاب الجرائم وقتل الشعب اليمني وحصاره لن يثني أبناء اليمن في تقديم الغالي والرخيص حتى تطهير تراب اليمن من دنس الغزاة وتحرير كل شبر فيه من المحتلين.