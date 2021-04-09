المشهد اليمني الأول

غرد مواطنون سعوديون عن سماع دوي انفجارات في جيزان السعودية، وكانت وسائل اعلام سعودية أعلنت اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود.

فيما أفادت وسائل اعلام سعودية عن خروج مطار جدة عن الخدمة، وتعليق اربع رحلات عادت على اعقابها بعد ان بلغت مرحلة الهبوط واجبرت على الارتفاع مجدداً.

وأعلنت وكالة واس التابعة للتحالف، عن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة اطلقت باتجاه جازان.

على ذات السياق أفادت وسائل إعلام سعودية عن اندلاع حـريق في أحد خزانات الوقود بمحطة توليد رابغ نتيجة تسرب محدود – والشركة تؤكد أن الخدمة لم تتأثر والعمل جار على إخماد الحـريق.

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء.

وزعمت الشركة أن الحـريق ناتج تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة. كما أفادت بأن العمل جارٍ على إخماد الحـريق بأسرع وقت ممكن.

فيديو الحريق

فيديو اخر للحريق

وكان أمس، أعلن متحدث القوات المسلحة العميد سريع عن استهدف سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة بحمد الله.