المشهد اليمني الأول

تعرضت عدة تطبيقات للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، لعطل مفاجئ في عدة بلدان، حيث عجز المستخدمون عن استعراض هذه المواقع أو استخدامها. وأبلغ المستخدمون عن تعطل تطبيق الفيسـبوك والإنستقرام بشكل كامل بحيث لم يعد بالإمكان إرسال أو استقبال الرسائل عليه.

وكانت قالت شركة فيسـبوك، قبل أيام إن خدماتها تعاني من مشكلات، وذلك بعدما اشتكى نحو مليون فرد في أنحاء العالم من أعطال بتطبيق إنستغرام المملوك للشركة، بحسب رويترز.

ولم تصرح شركة الفيسبوك للآن.