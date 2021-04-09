المشهد اليمني الأول

تخلصت صاحبة أطول أظافر في العالم (امرأة أمريكية) منها في عطلة نهاية الأسبوع، التي ظلت ترافقها لمدة 30 عاما.

حطمت آيانا وليامز، من مدينة هيوستن الأمريكية، رقم “غينيس” للأرقام القياسية لأطول أظـافر أصابع في العالم في عام 2017، عندما بلغ طولها نحو 19 قدما، وكانت تهدر أكثر من زجاجتي طلاء أظـافر و20 ساعة لتجميلها، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية. ولكن قبل أن تتخلص وليامز من أظـافرها الطويلة للغاية، حققت رقم قياسيا جديدا، هو 24 قدما و0.7 بوصة.

وقصت آيانا وليامز أظافرها داخل مكتب لأمراض الجلدية في فورت وورث، في ولاية تكساس، وذلك باستخدام أداة دوارة كهربائية. ونقلت موسوعة “غينيس” عن وليامز قولها: “مع أظافري أو بدونها سأظل الملكة، أظـافري لا تصنعني، أنا أصنع أظـافري”.

وصرحت وليامز أنها تخطط لزراعة أظـافرها لكي تصل إلى 6 بوصات فقط، بينما ستعرض أظـافرها الطويلة التي تخلصت منها في متحف بأورلاندو في ولاية فلوريدا