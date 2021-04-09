المشهد اليمني الأول

 

هام.. كلمة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عند الساعة 7:20م.

وذلك في لقاء موسع تهيئة لشهر رمضان المبارك

الثورة السيد عبدالملك الحوثي