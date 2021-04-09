المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الجمعة، عن استهداف مواقع حساسة في مطار أبها الدولي.

وقال العميد سريع: نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على موقع حساس بمطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K عصر اليوم وقد أصابت هدفها بدقة بفضل الله. وأضاف العميد سريع: يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على بلدنا العزيز.

وكان أعلن العميد سريع فجر اليوم الجمعة، عن تمكن سلاح الجو المسير بفضل الله من استـهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان بطائرة نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة.