المشهد اليمني الأول

نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية في مديريات محافظة الحديدة، اليوم الجمعة، العديد من الوقفات الاحتجاجية رفضا للعدوان والحصار وإعلانا للنفير ورفد الجبهات .

وجدد المشاركون في الوقفـات صمودهم وثباتهم في العام السابع “عام التطور والتصنيع العسكري والاكتفاء الذاتي ” رغم الحصار واستمرار الجرائم .. معلنين دعمهم للقوة الصاروخية والطيران المسير التي باتت تشكل رعبا للعدو.

وأشاد المشاركون بالانجازات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات ضد قوى العدوان والمرتزقة.. مجددين العهد الولاء للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والسير على خطى الشهداء .

وأشار المشاركون إلى أن شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لتهيئة النفوس والارتقاء بها لتكون بمستوى الفوز بنصر الله وتحقيق وعده .