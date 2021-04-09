المشهد اليمني الأول

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد “رابغ” التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وباشرت فرق الإطفاء في رابغ إخماد حريق عرضي شب في محطة رابغ البخارية، نتيجة تسرب محدود في خزان وقود، حيث عملت الفرق للسيطرة على النيران وإخمادها.

وكانت فرق الإطفاء قد هرعت للموقع عقب بلاغ أكد اندلاع النيران داخل محطة الكهرباء في رابغ، فيما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن حريقًا عرضيًا اندلع بمحطة توليد رابغ التابعة للسعودية للكهرباء؛ نتيجة تسرب محدود في أحد خزانات الوقود دون أن تتأثر الخدمة.

وأفادت الشركة بأن العمل جارٍ على إخماد الحريق بأسرع وقت.