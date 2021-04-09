المشهد اليمني الأول

وحث السيد عبدالملك الحوثي في كلمته التوجيهيه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، جميع العلماء والخطباء وغيرهم من أجل ربط الامة بالقرآن الكريم وان يتناولوا واقع الأمة فينيروا لها الدرب من خلال القرآن الكريم.

وأكد قائد الثورة السيد عبدالملك أن الاستعداد الذهني والنفسي لاستقبال شهر رمضان لا بد أن يكون ضمن مقدمة الاستعدادات لهذا الشهر. كما أكد أن الله أراد ان يقدم لنا وسيلة تربوية نروض بها انفسنا على التحمل والصبر واكتساب العزم وقوة الارادة وهذه هي اهمية فرض الصيام.

وأضاف قائد الثورة أنه من الصيام نكتسب الصبر وقوة الارادة وان رمضان محطة تربوية تساعدنا على الاستقامة على منهج الله وتنفيذ توجيهاته. وارتبطت غاية التقوى كغاية عملية كما جاء في الآية القرآنية لعلكم تتقون.