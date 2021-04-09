المشهد اليمني الأول

نظم أبناء أمانة العاصمة اليوم وقفات احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان والحصار واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتدشين العام السابع من الصمود في وجه العدوان.

وأكد المشاركون في الوقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان اليوم، استمرار دعم الجبهات بالمال والرجال وقوافل العطاء، مشيرين إلى أن شهر رمضان شهر العطاء والجهاد والانتصارات على قوى تحالف العدوان والمرتزقة.

ودعا بيان صادر عن الوقفات أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان والتمسك بالثقافة القرآنية والهوية الايمانية، لافتين إلى ضرورة تعزيز روح التكافل المجتمعي والإحسان للفقراء والمحتاجين. وحذر البيان من كارثة إنسانية جراء استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية وإغلاق مطار صنعاء الدولي والتي سيتحمل مسئوليتها الأمم المتحدة ودول العدوان.

ودعا إلى المشاركة في حملة النظافة الواسعة بأمانة العاصمة والتي ستدشن يوم غد استقبالاً لشهر التوبة والقرآن، عملاً بقوله تعالى “إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين”.