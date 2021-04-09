المشهد اليمني الأول

نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، السعودية بالانضمام لمسير الحوار الاقليمي الداخلي والابتعاد عن حالة الطغيان التي تنتهجها اليوم.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين بشان تصريحات وزير الخارجية السعودي بان بلاده يجب ان تحضر في المحادثات بين ايران ودول مجموعة “4+1”: اننا ناسف لان شجاعة الحوار خارج ارادة القوى الدولية والقوى التدخلية في منطقتنا لم تتبلور في الرياض لغاية الان.

واضاف: مع الاسف مازالت رؤية الرياض هي لعواصم خارج المنطقة وهذا هو العائق الاكبر لوصول المنطقة الى آلية داخلية اقليمية.

وتابع خطيب زادة: ان موقف السعودية تجاه الاتفاق النووي معلوم وكانت قد قامت باجراءات هدامة خلال المفاوضات. لم يتحدث وزير الخارجية السعودي بشيء جديد لكنه لم يهتم فقط بموضوع واحد وهو ان الاتفاق النووي قد اجريت المفاوضات بشانه وتم توقيعه وختمه بالشمع الاحمر ووضع على الرف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: اننا ننصح السعودية بالانضمام الى مسيرة الحوار الاقليمي الداخلي والابتعاد عن حالة الطغيان التي تنتهجها اليوم ولتطمئن حينها بان احضان المنطقة مفتوحة لها.