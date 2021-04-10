المشهد اليمني الأول

في حالة نادرة نشرت وسائل اعلام صور محزنة لمولودة خرجت من بطن امها واعضائها الداخلية مكشوفة. واوضحت وسائل الاعلام التي تناقلت الخبر بأن الطـفلة المولودة في منطقة ملبية بمديرية المضاربة في الصبيحة بلحج تعتبر حالة نادرة في المنطقة.

حيث تظهر بعض أعضائها الداخلية مكشوفة ويظهر في الصورة القلب مكشوفاً اضافة الى بعض أعضائها الداخلية، وتعد تلك الحالة ظاهرة خلقيه غريبه.

ويقول بكيل يحي السرم أحد أبناء منطقه ملبية: لله في خلقه شؤون خلقت الطفلة بنت خليل جمال عبده صالح بظاهرة خلقية عجيبة، وذلك لظهور أعضائها الداخلية مكشوفة. واضاف: بأن الطفلة المولودة لازالت على قيد الحياة.