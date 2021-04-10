المشهد اليمني الأول

قالت كلية الأسلحة البريطانية، إن جنازة الأمير فيليب لن تكون رسمية وإن جثمانه سيسجى في قلعة وندسور قبل إقامة الجنازة في كنيسة القديس جورج. وسيكون حضور مراسم دفن الأمير فيليب محصورا بعدد معين من الأشخاص، وطلبت السلطات عدم محاولة المشاركة في هذه المراسم بسبب الجائحة.

وجاء في بيان الكلية، “تمت مراجعة ترتيبات الجنازة في ضوء الظروف السائدة الناشئة عن جائحة “كوفيد-19″، ومع الأسف نطلب ألا يحاول المواطنون الحضور أو المشاركة في أي من الأحداث التي تتعلق بالجنازة”.

وقال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء البريطاني: “على الرغم من أن هذا وقتا صعبا للغاية بالنسبة للكثيرين، فإننا نطلب من المواطنين عدم التجمع فرب المقرات والقصور الملكية، ومواصلة اتباع القواعد الاحترازية خاصة فيما يتعلق بتجنب التجمع في مجموعات كبيرة وتقليل السفر”.

وتابع المتحدث، “نحن ندعم العائلة المالكة في طلب عدم وضع الزهور قرب المقرات الملكية في هذا الوقت”. وأعلنت العائلة المالكة في بريطانيا، اليوم الجمعة، وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيت الثانية، عن عمر يناهز 100 عاما.