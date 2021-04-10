المشهد اليمني الأول

قرية بيت بوس التأريخية التي تعد اقرب إلى حصن منيع لم تسلم من استهداف العدوان الغاشم ففي 9/6/2017م عمدت الطائرات إلى قصف محيط هذه القرية العريقة واحدثت الضربة دمارا جزئيا في الكثير من المنازل التاريخية منها ما تضرر بشكل كبير.

وتمثل قيمة حضارية وانسانية عريقة لليمنيين تدل على اصالتهم وعراقتهم على مدى العصور والازمنة السابقة، من المعالم التاريخية التي شهدت على الكثير من الاحداث التاريخية لليمن فقد بناها الملك الحميري ذي بوس بن ايرل بن شرحبيل في القرن الثامن الميلادي الذي كان له حضور واسع في الساحة اليمنية بحسب المصادر التاريخية.

وتقع في الجنوب الغربي من العاصمة اليمنية صنعاء، تقع قرية بيت بوس، التي تعد واحدة من أهم الشواهد الأثرية على حضارة يمنية عريقة، حيث يعود بناؤها إلى القرن الـ18 قبل الميلاد. وسميت القرية بهذا الاسم نسبةً إلى الجد «ذو بوس بن سحر بن شرحبيل»، ونسب إلى القرية العديد من الشخصيات التاريخية، أبرزهم «أبوالقاسم بن سلامة الحوالي البوسي»، صاحب منظومة «البوسية» في الفقه من نحو 6000 بيت شعري، بحسب ما أشار الباحث اليمني، إبراهيم المقحفي، في كتابه «معجم البلدان والقبائل اليمنية».

ويوجد في المنطقة الغربية من القرية نقوش يقال إنها باللغة الحميرية، وتقول مراجع إن القرية كانت تجمع بين مسلمين ويهود يمنيين. إضافة عدد من الشواهد الأثرية والتاريخية لاتزال تحويها القرية، منها جامع الإمام الهادي الذي حكم اليمن نهاية القرن الثالث الهجري، بالإضافة إلى مخازن الحبوب التي لا يعرف بالضبط تاريخ بنائها، حيث تم تقسيم أحد المخازن إلى غرف صغيرة توضع فيها الحبوب.

قرية بيت بوس اليمنية تمتد على مساحة جبلية يبلغ طولها قرابة نصف كيلومتر، وتتكون من نحو 200 بيت مبنية من الحجر الأحمر من طوابق عدة. وتم تشييد بيوت القرية على قمة الجبل من أحجار الجبل نفسه، بطريقة منظمة متناغمة في شكل تاج يعلو هامة المرتفع الجبلي، بطريقة توضح مدى عبقرية المعمار اليمني القديم.

لكن القرية صارت الآن شبه مهجورة، حيث تركها معظم سكانها الأصليين إلى مركز العاصمة صنعاء، هرباً من عناء نقل الماء إلى رأس الجبل وانعدام الخدمات الأساسية. وتمتد القرية على مساحة جبلية يبلغ طولها قرابة نصف كيلومتر، وتتكون من نحو 200 بيت مبنية من الحجر الأحمر من طوابق عدة.

وتم تشييد بيوت قرية بيت بوس على قمة الجبل من أحجار الجبل نفسه، بطريقة منظمة متناغمة في شكل تاج يعلو هامة المرتفع الجبلي، بطريقة توضح مدى عبقرية المعمار اليمني القديم.