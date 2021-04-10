المشهد اليمني الأول

أفاد الفكي اليمني محمد عياش أنه وفقاً للحسابات الفلكيه فإن ولادة هلال شهر رمضان ستكون عقِب حدوث الإِقتران المركزي للقمر مع الشمس عند الساعه 5:33 فجراً (بتوقيت صنعاء).

وأضاف الفكلي عياش: وذلك من يوم التحري للهلال الموافق، الإثنين 12 إبريل، 29 شعبان، ويمكُث القمر فوق الاُفق الغربي من بعد مغيب الشمس لمُده تصل إلى 23 دقيقه على السواحل الغربيةِ لليمن (بإرتفاع زاوي قدرهُ 5.6° درجات، ونسبة إضاءة للقمر 0.4%، ودرجة إستطاله مقدارها 6.9°).

لِيكون التحقق من ثبوت الرؤيه لِلهلال مع يومها في حدود إمكانية الرصد بإستخدام أجهزة التلسكوب المتطوره وتقنية التصوير الفلكي (CCD).