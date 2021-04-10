المشهد اليمني الأول

نفذت مؤسسة أنعام اليمن للتنمية، اليوم السبت، حملة نظافة في عدد من شوارع مديرية السبعين بأمانة العاصمة صنعاء تحت شعار “أهلاً رمضان”.

وأكد المشاركون في حملة النظافة من قيادات المؤسسة التنموية وجميع موظفيها، أن الحملة تأتي إستجابة لدعوة قائد الثورة بتنفيذ حملات نظافة رسمية وشعبية واسعة يتعاون فيها الجميع إستعداداً لإستقبال شهر رمضان الكريم.

وثمن المشاركون في الحملة، إهتمام القيادة الثورية والسياسية بأعمال النظافة باعتبارها شعبة من شعب الإيمان، مشيرين إلى أن الحملة تأتي في ظل تهيئة الأمة لإستقبال الشهر الكريم وتجسيد قيم النظافة التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف كسلوك حضاري وثقافي، للحفاظ على البيئة والصحة العامة.

ولفتوا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات تسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة العامة وصحة المجتمع وتعمل على الحد من تكاثر نواقل الأمراض والأوبئة. وأشاروا إلى أن الهدف من الحملة تهيئة الأجواء النفسية والروحية لإستقبال الشهر الفضيل وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالإلتزام بالنظافة والحفاظ عليها كمسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع.

يشار إلى أن دعوة قائد الثورة للقيام بحملات نظافة رسمية وشعبية واسعة، حظيت بتفاعل رسمي وشعبي منقطع النظير، حيث دشنت اليوم حملات تنظيف للأحياء والشوارع والمناطق والمديريات في العاصمة صنعاء وعموم محافظات الجمهورية.