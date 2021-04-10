المشهد اليمني الأول

أعلن النظام السعودي اليوم 10 ابريل 2021م رسميا وعلى لسان وزارة الدفاع أنه نفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من جنوده بتهمة الخيانة العظمى.

وقالت الرياض ان الثلاثة “محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي” ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى ، واشارت بعض المصادر أن عملية الإعدام تمت في المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي المنطقة التي تشهد مواجهات عسكرية مع الجيش اليمني واللجان الشعبية .

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من جيش العد السعودي بتهمة الخيانة، بعد أيام من تشييع اليمن صنعاء رسمياً أحد المجاهدين من أبناء مكة المكرمة حي السليمانية، حيث استشهد عبدالعزيز يوسف سعد محمد عمر وهو يجاهد بصفوف الجيش واللجان الشعبية ضد تحالف العدوان وبقيادة رباعية مُعلنة للسعودية والامارات وامريكا وبريطانيا

الجدير بالذكر بان الشهيد المجاهد عبد العزيز يوسف كان في صفوف جيش النظام السعودي ووقع بالآسر واطلع على الملازم القرآنية المباركة وانضم للجيش اليمني واللجان الشعبية واستشهد باليمن .