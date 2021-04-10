المشهد اليمني الأول

دشن اليوم في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية حملات نظافة وتوعية شاملة استعداد لشهر رمضان المبارك

ففي صنعاء نفذت قيادة وكوادر وزارة الإعلام ووكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم، حملة نظافة شملت الوزارة والوكالة ومحيطهما تحت شعار ” أهلا رمضان”.

هدفت الحملة، إزالة المخلفات من مرافق ومحيط الوزارة والوكالة في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، استجابة لدعوة قائد الثورة وتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وتأتي الحملة في إطار حملات النظـافة الشاملة التي دشنت اليوم في مختلف مؤسسات الدولة وأمانة العاصمة والمحافظات، لاستقبال الشهر الفضيل، انطلاقا من الهوية الإيمانية وتفعيل المبادرات لتعزيز أعمال النظافة والحفاظ على البيئة كمسؤولية مشتركة.

الحديدة

وفي الحديدة دشن القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم السبت حملة نظـافة شاملة لرفع القمامة والمخلفات من أحياء وشوارع مدينة الحديدة، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة تحت شعار ” أهلا رمضان “.

وفي التدشين أشار قحيم إلى أن الحملة تأتي استجابة لدعوة قائد الثورة المباركة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيه رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط – حفظهما الله – بالمشاركة المجتمعية والرسمية الواسعة في إطار الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد أهمية الحملة في تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية الإلتزام بتعليمات النظافة وتجسيدها كسلوك ثقافي وحضاري ومسؤولية مشتركة بين الجانبين الرسمي والشعبي.

لافتا إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لتعزيز جوانب التوعية للتعاون مع عمال النظافة بعدم رمي المخلفات في أرصفة الشوارع والطرق والأماكن العامة.

ودعا القائم بأعمال المحافظ المواطنين وكافة العاملين في وحدات الخدمة العامة بالدولة إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة بما يكفل نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة.

وعلى صعيد متصل دشن وكيل أول مشرف عام المحافظة أحمد مهدي البشري اليوم حملة نظـافة شاملة في مديرية باجل تحت شعار ” أهلا رمضان “.

تهدف الحملة التي انطلقت من مركز المديرية بمشاركة مجتمعية ومبادرات طوعية وتعاون مكاتب وجهات رسمية إلى رفع المخلفات والأتربة من شوارع وأحياء المديرية.

كما دشنت اليوم في مديرية المنصورية محافظة الحديدة حملة نظـافة شاملة لرفع القمامة والمخلفات من أحياء وشوارع المديرية بمشاركة عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المكاتب التنفيذية والخدمية والمتطوعين.

كما نفذت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة والفروع التابعة لها في المديريات اليوم حملة نظافة في مرافق المؤسسة والفروع والشوارع المحيطة بها تجسيدا للهوية الإيمانية بأهمية الالتزام بالنظافة.

هذا وقد شهدت بقية مديريات المحافظة والمرافق الحكومية والخاصة حملات نظافة وتوعية مجتمعية رافقها تفاعل وزخم كبير من الموظفين والمواطنين في مختلف أروقة المنشآت وشوارع وأحياء المحافظة والمديريات الذين أكدوا أن المشاركة في حملات النظافة يعكس روح المسؤولية في الحفاظ على النظافة والبيئة وتجسيدها كسلوك ثقافي وحضاري.

هذا ونفذ مكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة صباح اليوم السبت حملة نظـافة شاملة الواسعة لرفع المخلفات والقمامة تحت شعار “أهلا رمضان “.

شملت الحملة التي ياتي تنفيذها استجابة لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك مكتب الهيئة ومحيطه وشوارع الصديقية والمطار والاربعين وكذا مقبرة الصديقية.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للأوقاف بالمحافظة الاستاذ فيصل أحمد الهطفي أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات قائد الثورة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك سعيا لإزالة المخلفات ومكافحة الأوبئة والأمراض ولما من شأنه الحفاظ على المظهر الجمالي والبيئي للمدن والأسواق والمكاتب والشوارع والحواري.

واكد الهطفي ان الهدف من هذه الحملة هى تهيئة الأجواء النفسية والروحية لاستقبال شهررمضان المبارك وتفعيل الدورالمجتمعي بالالتزام بالنظافة والحفاظ عليها كسلوك ديني وحضاري

وقد باشرت الحملة أعمال رفع وإزالة الأتربة والمخلفات في عدد من الشوارع والمكاتب والمقابر والمساجد وأحياء وحارات المدينة.

ريمة

وفي سياق متصل دشنت قيادة السلطة المحلية والاشرافية والامنية بمحافظة ريمة حملة نظـافة شاملة بمركز محافظة ريمة الجبين

وخلال تدشين حملة النظـافة التي تقدمها وكيل محافظة ريمة محمد مراد ومدير أمن شرطة المحافظة العميد حاشد الحباري ومدير عام مديرية الجبين بدر الزايدي ومسؤول انصار الله بمديرية الجبين عبدالملك جحاف وعدد من قيادة السلطة المحلية والأمنية والتنفيذية والاشرافية وتعاون مكتب النظافة والتحسين وبمشاركة مجتمعية اكد المشاركون ان هذه الحملة جائت تنفيذآ لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في اهتمامه بالشعب اليمني

ودعى المشاركون الى اهمية الاهتمام بالنظأافة كونها سلوك إيماني يتطلب متابعة مستمرة وهو ما اكدت عليه قيادة المجلس السياسي الاعلى داعين الى الاستمرار في جانب النظافة والتحسين كونها مصدر حضاري

من جانبه قام مكتب وموظفي هيئة الزكاة بمركز المحافظة بحملة نظأافة شاملة تقدمها مدير عام هيئة الزكاة الشيخ علي النهاري وموظفي المكتب داعين الى ظرورة الاهتمام بثقافة ( النظافة من الايمان ) كونها معلم ديني ومظهر حضاري كان يقوم به الاباء والاجداد منذ عقود كثيرة

حجة

دٌشنت بمحافظة حجة اليوم حملة نظـافة واسعة ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالتعاون مع المكاتب التنفيذية وبمشاركة شعبية.

وفي التدشين أوضح محافظ حجة هلال الصوفي أن حملة النـظافة تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى لتعزيز الوعي بأهمية النظافة كسلوك حضاري ومسئولية مشتركة بين الجهات الرسمية وجميع أفراد المجتمع. مشدداًعلى أهمية الالتزام بالنظافة وتنفيذ حملات نظافة على مدار العام بالشراكة مع كافة الشرائح المجتمعية من أجل الحفاظ على البيئة ونظافة المدن والشوارع.

ولفت إلى أهمية الحملة لإبراز المظهر الجمالي للمحافظة.. داعيا المواطنين للتعاون والمشاركة في الحملة من خلال تنظيف الأحياء والشوارع القريبة من منازلهم.

وفي الحملة بمشاركة وكلاء المحافظة ورؤساء الهيئات ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع المؤسسات والمكتب الإشرافي أشار أمين عام محلي المحافظة إسماعيل المهيم إلى أن الحملة ستشمل كل شوارع المدينة ومراكز المديريات.

وأكد أهمية التعاون مع عمال النظافة في الحفاظ على نظافة الشوارع والأحياء السكنية من خلال التزام المواطنين بوضع أكياس المخلفات في الأماكن المخصصة لها.. معتبرا المشاركة الشعبية الواسعة في تنفيذ الحملة دليلا على مستوى الوعي لدى المواطنين.

بدوره أفاد المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين حمزة شرف الدين بأن الحملة التي ينفذها 300 عامل بمشاركة رسمية وشعبية ستستمر ثلاثة أيام.. مثمنا تفاعل قيادة المحافظة والمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والمواطنين في تنفيذ الحملة.

ذمار

وفي ذمار دّشن محافظ المحافظة محمد ناصر البخيتي وأمين عام محلي المحافظة مجاهد شايف العنسي ووكلاء المحافظة اليوم السبت، حملة نظـافة وتوعية شاملة بالمحافظة استعداد لشهر رمضان المبارك.

وفي التدشين أشار المحافظ البخيتي إلى أن تدشين حملة النظافة يأتي استجابة لدعوة القيادة الثورية والسياسية بتهيئة الأجواء والاستعداد النفسي لاستقبال الشهر الكريم.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان فرعية على مستوى المجالس المحلية والحارات بإشراف العقال والمشرفين، كما تم توجيه المكاتب التنفيذية بالاهتمام بنظافة مكاتبهم وما جاورها، وتفعيل آلية الجمع المباشر للمخلفات.

وتطرق محافظ ذمار إلى أن حملة النـظافة بالمحافظة التي انطلقت في ذكرى المولد النبوي ما تزال مستمرة لكنها لم تلق الاستجابة الكافية .. مبينا أن أهم ما يميز الحملة، مسئولية الجميع في الاهتمام بتنظيف الحارات وأمام المنازل بشكل مستمر.

وحث المجالس المحلية وعقال الحارات والمكاتب التنفيذية على التفاعل والمشاركة في الحملة .. لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات بحق المقصرين.

فيما أكد أمين محلي المحافظة العنسي أهمية مشاركة كافة القطاعات الرسمية والمجتمعية في الحملة، بما يسهم في إنجاحها وإبراز المظهر الحضاري بمركز المحافظة والمدن الثانوية. لافتاً إلى أهمية رفع الوعي والحرص على النظـافة العامة بالشكل الذي يليق بأبناء المحافظة ويكفل الحفاظ على البيئة وصحة المجتمع.

بدوره أوضح مدير صندوق النظـافة والتحسين فيصل علي حسان، أنه تم تقسيم المدينة إلى عدة مناطق وتوزيع فرق العمل والمتطوعين وآليات والمعدات .. داعياً إلى مساندة جهود الصندوق في تنفيذ الحملة التي تستمر عدة أيام، بما يسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها.

ولفت إلى أهمية دور الخطباء والمرشدين والمثقفين في رفع الوعي بأهمية النظافة ومسئولية الجميع في الحفاظ عليها.

إلى ذلك دُشنت حملة النظـافة بمراكز المديريات بمشاركة رسمية ومجتمعية، والتي تشمل نظـافة الشوارع العامة والأحياء السكنية، ورفع المخلفات والاتربة المتراكمة، وتوعية أصحاب المحال التجارية بوضع براميل مخلفات أمام محلاتهم والاهتمام بوضع أكوام القمامة بالأماكن المخصصة، وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات للحد من الازدحامات وتسهيل حركة المرور.

السلطة المحلية بتعز

بدوره دشّن محافظ تعز سليم محمد المغلس اليوم السبت حملة نظـافة شاملة، ينظمها صندوق النظافة والتحسين استعداداً لاستقبال شهر رمضان.

وفي التدشين بحضور المدير التنفيذي للصندوق طلال الصوفي، أشاد المحافظ المغلس بجهود عمّال النظـافة في جمع أكوام القمامة والمخلفات ورفعها والحفاظ على النظافة والبيئة.

وعبر عن التقدير لكافة عمّال النظافة ودورهم في الاهتمام بالنظافة وإبراز الوجه الحضاري لمدينة تعز من خلال رفع المخلفات والحفاظ على المجتمع من الأمراض والأوبئة.

وأكد محافظ تعز أن أعمال النظافة تستهدف مختلف مديريات المحافظة التزاماً بتوجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى في رفع أكوام القمامة من الشوارع والأسواق والأحياء.

وقال “إن المحافظة أرسلت 300 برميلاً بلاستيكياً مخصصاً لرفع المخلفات من المناطق الخاضعة لسيطرة قوى العدوان والمرتزقة، نظراً لتكدس أكوام القمامة، ما يضاعف من تفشي الامراض والأوبئة في أوساط المجتمع”.

فيما أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين أن الحملة ستستمر في رفع المخلفات من كافة المديريات والعزل والشوارع الرئيسية استعداداً لاستقبال شهر رمضان.

المحويت

دُشنت بعموم مديريات محافظة المحويت اليوم السبت ، حملات نظـافة شاملة بقدوم شهر رمضان، بمشاركة وكلاء المحافظة والمكاتب التنفيذية ومبادرات مجتمعية وشبابية.

وتهدف الحملات إلى رفع المخلفات والأتربة من شوارع وأحياء المدن في المديريات تلبية لدعوة القيادة الثورية والسياسية.

وشهدت الحملات تفاعلاً وزخماً من قبل المواطنين والمشاركين فيها، الذين أكدوا أن المشاركة في حملات نظـافة واسعة، يعكس روح المسئولية في الحفاظ على النظافة والبيئة.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين وأهمية الالتزام بتعليمات النظافة وتجسيدها كسلوك ثقافي وحضاري.