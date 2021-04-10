المشهد اليمني الأول

علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عن استمرار الحصار والعدوان على اليمن، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقال عبد السلام: وشهر رمضان المبارك على الأبواب تواصل قوى العدوان فرض حصارها على شعبنا اليمني للعام السابع في انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية.

وأضاف عبد السلام: وأمام استمرار ذلك العدوان والحصار فشعبنا اليمني ماضٍ بعون الله في المواجهة مدافعا عن حقه في الحياة بحرية وكرامة وسيادة.