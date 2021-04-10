المشهد اليمني الأول
علق رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، عن استمرار الحصار والعدوان على اليمن، رغم اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال عبد السلام: وشهر رمضان المبارك على الأبواب تواصل قوى العدوان فرض حصارها على شعبنا اليمني للعام السابع في انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية.
وأضاف عبد السلام: وأمام استمرار ذلك العدوان والحصار فشعبنا اليمني ماضٍ بعون الله في المواجهة مدافعا عن حقه في الحياة بحرية وكرامة وسيادة.
وشهر رمضان المبارك على الأبواب تواصل قوى العدوان فرض حصارها على شعبنا اليمني للعام السابع في انسلاخ تام عن كل القيم الإنسانية، وأمام استمرار ذلك العدوان والحصار فشعبنا اليمني ماضٍ بعون الله في المواجهة مدافعا عن حقه في الحياة بحرية وكرامة وسيادة
— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 10, 2021