المشهد اليمني الأول

قدمت أسرة الشهيد العقيد محمد صالح الخاوي أحد منتسبي قوات النجدة، قافلة غذائية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والبطولة والكرامة والشرف، في الذكرى الأولى لاستشهاده.

وأكد شقيق الشهيد المقدم خالد صالح الخاوي أن الشهداء بذلوا ارواحهم رخيصة في سبيل لله والدفاع عن المستضعفين واورثونا العزة والكرامة والاباء والشموخ والبطولة والنصر، مشيرا إلى أن تضحياتهم العظيمة حدت من انتشار الظلم والفساد.

لافتا إلى أنه في الذكرى الأولى لاستشهاد الشهيد العقيد محمد صالح الخاوي ، تم تقديم قافلة غذائية تعبيرا بسيطا عن مسيرة الجهاد ومواصلة العطاء تقديرا لتضحيات من قدموا ارواحهم وأنفسهم في سبيل لله والوطن.

وأكد استمرار الدعم والتضحيات بالمال والنفس حتى يتحقق النصر بإذن لله.