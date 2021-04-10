المشهد اليمني الأول

تتواصل الانشقاقات في صفوف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، حيث استقبل المركز الوطني للعائدين اليوم بصنعاء، 14 من المغرر بهم، بينهم الرائد عبد الله صالح شعواء وقائد السرية الثانية في ما يسمى بـ اللواء الأول حرس حدود الملازم عبدالله الاشول، الذين عادوا إلى الصف الوطني من عدد من مناطق ومعسكرات المرتزقة بالمناطق الحدودية ومأرب والساحل الغربي.

وخلال الاستقبال، عبر العائدون عن الشكر والتقدير للجيش واللجان الشعبية على حسن الاستقبال والتعاون لتأمين عودتهم.

وجددوا الدعوة لبقية المخدوعين إلى استغلال قرار العفو العام والعودة بأمن وسلام إلى الصف الوطني والمشاركة مع الجيش واللجان الشعبية، في الدفاع عن الوطن ضد تحالف الشر والعدوان ومرتزقته.