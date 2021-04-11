المشهد اليمني الأول

أزاح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، الستار عن 133 إنجازاً نووياً في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية. وأقيمت اليوم مراسم تدشين الإنجازات النووية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في المحافظات المركزي (أراك وخنداب) وأصفهان (نطنز) والبرز (هشتغرد) وقم (فوردو) وطهران بحضور الرئيس حسن روحاني.

ومن بين المشاريع التي تم تدشينها، تصميم وانشاء وتدشين المرحلة الثانية للانتاج الصناعي لتركيبات الديوتريوم في مجمع خنداب للماء الثقيل في اراك، افتتاح وتدشين الاسعاف الاشعاعي في اراك، تدشين 6 مشاريع تكنولوجية نووية في مجال التخصيب في نطنز، تصميم وتصنيع وتدشين ليزر الاقراص 5 كيلوواط وليزر الالياف 10 كيلوواط، افتتاح المركز الوطني لتكنولوجيا الكوانتوم الايراني في طهران.

افتتاح المركز الوطني لفصل وتطوير استخدام النظائر المستقرة في مجمع فوردو في قم، الانتاج شبه الصناعي لجهاز القياس الآني لسادس فلوريد اليورانيوم، انتاج 4 ادوية مشعة علاجية وتشخيصية، تصنيع وتجميع النموذج الاول لاجهزة الطرد المركزي IR9S و IR9IB.

ومن المشاريع الاخرى التي تم تدشينها اليوم ضخ الغاز في سلسلة كاملة تضم 164 جهازا للطرد المركزي شبه الصناعي IR6 ، وضخ الغاز في المرحلة الاولى لـ 30 جهازا للطرد المركزي “شاهد” IR6S مع امكانية الفصل، تجهيز وتدشين اجهزة الطرد المركزي الجديدة في مجمع “الشهيد احمدي روشن (نطنز)”، بدء الاختبار الميكانيكي لاجهزة الطرد المركزي IR9 مع امكانية الفصل. وتدشين مركز تجميع اجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد.

وأكد الرئيس روحاني أن من أهم نتائج الاتفاق النووي، إضفاء الصفة القانونيّة بشكل كامل على الصناعات النوويّة الإيرانيّة، معتبراً أن هذا يُعد انجازاً كبيراً لحكومته. وخلال كلمة له في “الیوم الوطني للتكنولوجيا النوويّة في إيران”، أعلن الرئيس الإيراني تشغيل القطاع الثاني لإنتاج الماء الثقيل في مفاعل “أراك” النووي، وأيضاً تجهيز وإطلاق خط إنتاج أجهزة طرد جديدة في مجمع الشهيد “أحمدي روشن”.

كذلك، قال روحاني إن “الأعداء يبدون قلقين من الصناعة النوويّة الإيرانيّة فيما برنامجنا النووي هو سلميّ”، مؤكداً أن بلاده “لن تفكر باستخدام الصناعة النوويّة كما فعل غيرها في اليابان”. وأعلن الرئيس الإيراني، البدء بضخ غاز اليورانيوم “uf6” في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل “نطنز” النووي، كاشفاً عن “البدء بالاختبار الميكانيكي على أجهزة طرد مركزي من الجيل التاسع IR9 الذي يحتوي على 50 وحدة “سو””.

روحاني كشف أن “إيران بدأت بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 164 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس IR6″، وأنها بدأت “بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR5”. وبيّن الرئيس الإيراني “البدء بضخ غاز اليورانيوم في مجموعة من 30 جهاز طرد مركزي من الجيل IR6s”.

كما أشار إلى أن الجيل الجديد لأجهزة الطرد المركزي IR-6 يعمل بطاقة إنتاجيّة تعادل 10 أضعاف الأجهزة القديمة، مؤكداً إلتزام بلاده “بمعاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النوويّة وبعدم وجود أيّ إنحراف عسكريّ في برنامجنا النووي”. ورأى روحاني أن الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة “لم تقدم أيّ مساعدة لإيران في تطوير صناعتها النوويّة كما كان مقرراً”، مؤكداً أنه يجب تعزيز قدراتنا العلميّة وقد حققنا 133 إنجازاً علمياً نووياً خلال العام الماضي.