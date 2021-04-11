المشهد اليمني الأول

اتخذت السعودية، مساء اليوم السبت، قرارا مفاجئا بشأن افلاق ميناء جدة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، مساء السبت، بأن المملكة قررت اغلاق ميناء جدة على البحر الأحمر، بسبب زيادة سرعة الرياح.

وتأثرت مدينة جدة بأجواء مغبرة، بشكل لافت، نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبد العزيز تدنيا كبيرا في مدى الرؤية الأفقية، وصل إلى 800 متر.

وأوضحت الوكالة السعودية أن التوقعات تشير إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدن إضافي في مدى الرؤية الأفقية.