المشهد اليمني الأول

نفذ سلاح الجو المسير اليوم، عملية هجومية على مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في عمق العدو السعودي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن سلاح الجو المسير في الجيش واللجان الشعبية”تمكّن بفضل الله من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان وقاعدة خالد الجوية بطائرتين نوع قاصف 2k وكانت الإصابة دقيقة”.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المتواصل على الشعب اليمني العزيز.

وتعرضت عددٌ من المطارات السعودية خلال اليومين الماضيين لعمليات قصف جوية نفّذها سلاح الجو المسـير للقوات المسلحة في ثلاث عمليات منفصلة أَدت إلى تدمير عدد من المواقع الهامة والحساسة داخل المطارات، ما أَدى إلى تعطيل أعمالها بشكل كبير أعاق حركة الطيران المعادي فيها.