المشهد اليمني الأول

التقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وناقش معه الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض.

وقال محمد عبدالسلام في تغريده له على تويتر: التقينا ظهر اليوم بمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني ناقشنا خلاله الوضع السياسي في اليمن ومسار التفاوض والنقاش الجاري مع المجتمع الدولي.

وثمن عبدالسلام دور السلطنة في دعم السلام في اليمن والحد من معاناته الانسانية.